Ульяновск, , 12:31 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 117 и 84. При этом есть новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 14 апреля, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 52 075 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 84.

Выздоровели 49 023 пациента, или 94,14% от общего числа случаев заражения коронавирусом. Из них за последние сутки выздоровели 117 жителей. От COVID-19 в Ульяновской области продолжают лечиться 1988 пациентов.

Также в Ульяновской области умерли ещё пять пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии скончались 1064 человека.

13 апреля региональное министерство здравоохранения сообщило, что в Ульяновской области вакцинацию от COVID-19 прошли 70 тыс. пациентов.