Сеул, , 12:36 — REGNUM Индекс экспортных цен в Южной Корее в марте 2021 года составил 101,46 пунктов, что на 3,3% больше по сравнению с февралем текущего года. Об этом сообщает Newscape со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 5,6%. Известно, что индекс продолжает расти на протяжении четырёх месяцев подряд.

Так, стоимость угля и нефтепродуктов в Южной Корее выросла на 5,7%, химической продукции — на 6,5%, бензина — на 9,6%, дизельного топлива — на 4,6%, сельского, лесного и рыбного хозяйства — на 0,4%.

Индекс импортных цен в Южной Корее вырос на 3,4% до 109,73 пунктов, а в годовом исчислении — на 9%.

Индекс цен — относительный показатель изменения уровня цен за определенный период времени. Индекс цен экспортных поставок товаров, продукции характеризует изменение цен на товары, производимые в стране и экспортируемые в другие страны.