Воронеж, , 12:30 — REGNUM Крупный ландшафтный пожар на окраине Воронежа ликвидирован 14 апреля в 11:24, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

«Пожар в районе Масловки ликвидирован в 11:24», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ландшафтный пожар неподалеку от БУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 8» и СНТ «Дорожник» в микрорайоне Масловка Воронежа произошёл днём 13 апреля. Пожарным удалось отвести огонь от больницы.

Всего 13 апреля в Воронежской области спасатели 150 раз выезжали на пожары. В Бобровском районе травяной пожар перекинулся на дома, сгорело восемь жилых домов и четыре нежилых строения.

Читайте ранее в этом сюжете: МЧС России направило вертолёт в Воронежскую область для тушения пожаров