Киев, 14 апреля 2021, 12:28 — REGNUM Карантинные ограничения в Киеве, введённые в связи с пандемией SARS-CoV-2, продлены до 30 апреля. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко 14 апреля во время брифинга.
Кличко призвал жителей Киева сознательно относиться к ситуации и придерживаться всех необходимых правил.
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Напомним, решение о продлении карантина в Киеве приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).
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