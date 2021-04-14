Киев, , 12:28 — REGNUM Карантинные ограничения в Киеве, введённые в связи с пандемией SARS-CoV-2, продлены до 30 апреля. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко 14 апреля во время брифинга.

«У нас нет другого выбора, иначе медицинская система не справится с таким количеством больных, иначе смертей будет ещё больше», — сказал он.

Кличко призвал жителей Киева сознательно относиться к ситуации и придерживаться всех необходимых правил.

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Напомним, решение о продлении карантина в Киеве приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

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