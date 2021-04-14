Пхеньян, 14 апреля 2021, 12:27 — REGNUM Власти Южной Кореи покупают 36 новых ударных вертолетов производства США и строят эсминцы к 2028 году для того, чтобы вести дальнейшую подготовку военной агрессии против КНДР. Такое мнение 14 апреля высказывается в редакционном материале близкого к правительству народной республики портала Meari.
«Сегодня южнокорейские военные тратят огромные суммы на укрепление своих сил. Истинная причина таких действий — дальнейшая подготовка к военному вторжению на Север, к которому они всегда стремились», — говорится в материале.
Также указывается, что, по мнению издания, подобные траты Сеула в период пандемии коронавирусной инфекции и связанного с нею экономического кризиса являются «бесчеловечными».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в разведке США допустили, что в 2021 году КНДР может возобновить испытания ядерного оружия или межконтинентальных баллистических ракет.