Пхеньян, , 12:27 — REGNUM Власти Южной Кореи покупают 36 новых ударных вертолетов производства США и строят эсминцы к 2028 году для того, чтобы вести дальнейшую подготовку военной агрессии против КНДР. Такое мнение 14 апреля высказывается в редакционном материале близкого к правительству народной республики портала Meari.

«Сегодня южнокорейские военные тратят огромные суммы на укрепление своих сил. Истинная причина таких действий — дальнейшая подготовка к военному вторжению на Север, к которому они всегда стремились», — говорится в материале.

Также указывается, что, по мнению издания, подобные траты Сеула в период пандемии коронавирусной инфекции и связанного с нею экономического кризиса являются «бесчеловечными».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в разведке США допустили, что в 2021 году КНДР может возобновить испытания ядерного оружия или межконтинентальных баллистических ракет.