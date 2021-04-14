Москва, , 12:25 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о взыскании процессуальных издержек с лиц, в отношении которых уголовное преследование прекращено, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Устанавливается, что процессуальные издержки взыскиваются не только с осужденных, но и с лиц, в отношении которых уголовное дело или уголовное преследование прекращено по основаниям, не дающим права на реабилитацию.

При прекращении уголовного дела частного обвинения в случае принятия закона, устраняющего преступность или наказуемость деяния, расходы потерпевшего, связанные с выплатой вознаграждения его представителю, взыскиваются с лица, в отношении которого прекращено уголовное преследование, в порядке и размерах, установленных правительством РФ для возмещения процессуальных издержек.

Закон разработан в рамках реализации постановления Конституционного суда РФ от 28 апреля 2020 г.

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