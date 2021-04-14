Вашингтон, , 12:31 — REGNUM Американский телеканал CNN намеренно выставлял бывшего президента США Дональда Трампа в менее выгодном свете по сравнению с его соперником на осенних президенских выборах Джозефом Байденом. Об этом технический директор канала Чарли Честер заявил на видео, опубликованном на канале проекта Veritas в YouTube.

По словам Честера, он старался продвинуть предвыборную кампанию Байдена, который осенью 2020 года шёл на выборы от Демократической партии США. Так, в эфире канала Трампа показывали болезненным, тогда как Байден появлялся на телеэкране здоровым, после пробежек.

Честер добавил, что у телекомпании была заранее обозначенная программа о будущем изменении климата и распространении заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп не раз критиковал CNN, а в мае 2020 года он назвал руководство телеканала «больными неудачниками с очень плохими рейтингами». Его возмутила передача, в которой приглашённый эксперт пытался объяснить протесты в США действиями «русских агентов».

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