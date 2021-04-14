Москва, 14 апреля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса аппарат российского омбудсмена перешёл на виртуальный приём граждан. Об этом в ходе доклада в Совфеде заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Горячая линия

«Мы перешли к практике приёма граждан по конференц-связи и запустили горячую линию. Для сотрудников создали чат для оперативного решения», — сказала Москалькова.

По её словам, в аппарат звонили туристы, которые не могли вернуться из-за рубежа, а также «масса обращений была по дистанционному обучению и отсутствию лекарственных средств».

Больше всего обращений, по словам Москальковой, поступило по теме защиты социальных прав и прав в области осуществления предварительного следствия и дознания: «Там, где государство разработало и внедрило госпрограмму — например, о переселении из аварийного жилья или по обманутым дольщикам, — мы видели снижение».