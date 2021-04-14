Тюмень, , 12:23 — REGNUM Тюменец узнал о том, что является отцом 14-летней девочки от судебного пристава. От алментов он не отказывается, сообщает пресс-служба регионального УФССП России.

Бывшая девушка, с которой мужчина расстался много лет назад, предъявила исполнительный лист на взыскание с него алиментов. Долг за прошлые годы мать ребёнка не потребовала.

Тюменец не отказывается от своих обязанностей, однако собирается сделать ДНК-тест для подтверждения своего отцовства, сообщает пресс-служба управления судебных приставов.