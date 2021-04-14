Красноярск, , 12:23 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявили у 119 человек, за весь период пандемии — у 68 478. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 апреля в краевом оперативном штабе.

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Выздоровели 90 человек. Общее число выздоровевших в регионе — 63 247 человек.

За сутки в Красноярском крае скончались 12 пациентов с коронавирусом, за весь период — 3319.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в регионе выявили 118 носителей коронавируса, выздоровели 99 человек, скончались 12 ковид-пациентов.

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