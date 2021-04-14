Ростов-на-Дону, , 12:23 — REGNUM В Ростове-на-Дону три подземных пешеходных перехода избавят от ларьков. Основанием стало решение Арбитражного суда. Однако киоски могут быть вновь установлены после внесения их в схему размещения нестационарных торговых объектов.

Временно киоски исчезнут из переходов, расположенных на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Большой Садовой, проспекта Буденновского и улицы Большой Садовой, а также проспекта Буденновского и улиц Московской и Станиславского. Возобновить торговлю можно будет при условии отсутствия единого арендатора муниципальных земель, сдающего каждый павильон субарендаторам.

«Снова торговые павильоны в подземных переходах появятся только тогда, когда они будут внесены в действующую схему размещения НТО и будет проведён новый конкурс. Право осуществлять торговую деятельность в таких киосках будет предоставляться по каждому объекту на основании договора о размещении НТО, заключённого между победителем конкурса и ДИЗО по результатам конкурса. И весь доход от сдачи муниципальной земли в аренду пойдёт в городской бюджет», — пояснил начальник городского управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.