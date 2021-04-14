Манила, , 12:22 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о вакцинации от коронавируса филиппинцев, которые находятся в репродуктивном возрасте, сообщает CNN Indonesia.

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«Давайте уделим приоритетное внимание тем, у кого после вакцинации еще есть шанс на репродуктивную жизнь», — заявил глава Филиппин.

Нежелание вакцинироваться — одна из самых больших проблем на Филиппинах. Согласно недавнему опросу, около 60% населения не хотят прививаться.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Филиппин вызвало посла Китая в Маниле, чтобы выразить протест против присутствия китайских кораблей у филиппинских берегов в Южно-Китайском море.

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