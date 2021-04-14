Новоорск, Оренбургская область, , 12:21 — REGNUM В Оренбургской области в двух реках (Большой Кумак и Салмыш) отмечен резкий подъем воды. Уровень поднялся выше нормы, сообщили 14 апреля корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

Возле поселка Новоорск за сутки уровень воды в реке Большой Кумак увеличился на 79 см — до 521 см, что на 131 см выше отметки «неблагоприятное гидрологическое явление» (НЯ). До критической отметки (опасное явление) осталось169 см.

Уровень воды в реке Салмыш у села Буланово за сутки вырос на 10 см и составил 531 см и на 31 см превысил норму. До критического состояния осталось 49 см.

Неблагоприятный сценарий паводка может сложиться, если в регион придут обильные дожди. При таком развитии подъем в реках продолжится, что чревато подтоплением населенных пунктов.