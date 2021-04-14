Калуга, 14 апреля, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 62 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 14 апреля. Днём ранее, 13 апреля, в регионе было зарегистрировано 60 случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 33 тыс. 170 человек, 1809 человек находятся на лечении, 31 063 человека выздоровели. За всё время пандемии от COVID-19 в регионе скончались 298 человек.

В настоящее время в области развернуто 850 инфекционных коек для приёма пациентов с новой коронавирусной инфекцией, резерв коечного фонда составляет 14%. На лечении в стационарах находится 731 человек, из них на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 26 пациентов, на неинвазивной ИВЛ — 15 пациентов.