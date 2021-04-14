Саратов, , 13:01 — REGNUM В Саратовской области за минувшие сутки зарегистрированы два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Всего с начала наблюдения по данным на 14 апреля жертвами COVID-19 стал 881 житель региона.

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По уточненным сведениям облминздрава, коронавирусная инфекция не пощадила жизни 58-летней женщины и 70-летнего мужчины.

Число активных больных возросло за сутки на 24 пациента и составляет на сегодняшний день 4516 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за сутки носителем коронавируса стал 141 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 зарегистрирован, по информации на 14 апреля, у 56 840 жителей области. Днем ранее заболели 139 человек. Выздоровели за все время 51 443 пациента, за сутки — 115 человек.

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