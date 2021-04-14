Москва, , 12:21 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении единогласно приняла законы, приводящие Жилищный, Земельный и Трудовой кодексы в соответствие с новыми положениями Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Это событие крайне важное, у России есть все, чтобы защитить суверенитет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно действующим нормам этих кодексов, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены российским законодательством, применяются правила международного договора.

Принятые законы дополняют указанное правило нормами, согласно которым «не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции РФ. Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом», то есть Конституционным судом РФ, отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

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