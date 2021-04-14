Москва, , 12:21 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об особенностях назначения глав минздравов в регионах Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

«Недопустимо, когда качество медицинской помощи зависит от региона проживания. Первый шаг — централизация назначения министров в регионах», — отметил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

Предусматривается обязательное согласование с Минздравом России в установленном правительством РФ порядке назначение кандидатуры на должность руководителя органа управления здравоохранением субъекта РФ.

При этом освобождение от должности происходит уже без согласования с федеральным Минздравом, отметила ранее замглавы Минздрава Александра Дронова.

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