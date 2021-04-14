Москва, , 12:23 — REGNUM Деэскалация ситуации в Донбассе может произойти только в случае отказа украинских вооруженных сил (ВСУ) от провокационных действий. Об этом 14 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы Российского государства, в Кремле считают безосновательными обеспокоенность кого бы то ни было, включая США, перемещениями российских вооруженных сил по своей территории.

«На территории Украины деэскалация может произойти только в результате отказа вооруженных сил Украины от провокационных действий», — добавил он в ответ на вопрос о том, пришли ли президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по итогам телефонного разговора к пониманию в данном вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прессекретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предложение президента США Джо Байдена относительно встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на нейтральной территории будет изучаться.