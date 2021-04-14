Чебоксары, , 12:20 — REGNUM В Чувашии суточное число победивших коронавирус сравнялось с количеством выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Также зарегистрированы очередные летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 14 апреля, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 23 395 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 44.

Вылечились 21 322 пациента, что составляет 91,14% от общего числа подтверждённых случаев заражения. Из них за последние сутки выздоровели 44 человека. В настоящее время диагноз COVID-19 официально поставлен 777 пациентам.

Также в Чуваши скончались ещё четыре пациента с коронавирусом. Всего умерли 1296 человек.

Отметим, что 13 апреля стало известно о поступлении в Чувашию 2,7 тыс. доз вакцины от COVID-19 («Спутник V»), всего в республику передано 73 254 дозы. Вакцинацию прошли 51 тыс. жителей, в том числе 33 тыс. человек завершили иммунизацию.