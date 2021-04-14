Москва, , 12:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин не планирует общаться по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном в ближайшее время. Об этом 14 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, главы двух государств не планируют связывать ни до, ни после визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж. «Пока нет, но вы знаете, что такие контакты возникают очень быстро при необходимости», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля Владимир Зеленский и Эммануль Макром встретятся для переговоров в очном режиме. Собеседники обсудят рост напряженности на Донбассе.

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