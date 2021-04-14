Ялта, Крым, 14 апреля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Морское пассажирское сообщение между городами и посёлками на Южном берегу Крыма планируют восстановить власти Ялты. Об этом заявила глава администрации города-курорта Янина Павленко.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Теплоход на ЮБК

«В Ялте сегодня транспортный коллапс, и одним из выходов я вижу возвращение к практике советских времен по развитию морского транспорта, в частности, пассажирских перевозок. У нас почти все поселки находятся на побережье. Кроме того, можно было бы наладить такое сообщение и с другими городами — Феодосией, Севастополем, Евпаторией. Есть несколько стратегических вариантов, все они требуют многомиллиардных инвестиций», — сказала Павленко в интервью РИА Новостям.

Глава администрации Ялты уверена, что морское сообщение может стать альтернативой перевозкам по суше. При этом движение небольших пассажирских катеров, по задумке властей Ялты, может быть запущено уже летом 2021 года — такие катера готов предоставить судостроительный завод «Море».

Отметим, что в 2018 году было открыто морское пассажирское сообщение между Ялтой и Севастополем на судне «Комета». В 2020 году запуск сообщения был отложен из-за пандемии. Дату запуска сообщения в 2021 году пока не называют, но обещают открыть «совсем скоро».