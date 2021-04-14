Москва, , 12:17 — REGNUM Предложение президента США Джозефа Байдена по проведении встречи с российским лидером Владимиром Путиным будет изучаться. Об этом 14 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что «говорить об этой встрече в плане конкретики» — обсуждать детали, место и дату проведения саммита — пока преждевременно.

«Это новое предложение, оно будет изучаться, будет проводиться анализ», — уточнил Песков.

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По его словам, лидеры государств условились, что тема такой встречи будет обсуждаться уже далее по дипломатическим каналам.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в одной из третьих стран. При этом глава Белого дома отметил, что хочет выстроить «стабильные и предсказуемые отношения с Россией в соответствии с интересами США».