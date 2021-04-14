14 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Китайские пользователи сети раскрыли «японский заговор» против человечества, а также разработали план «спасения мира» от Японии при помощи всей мощи артиллерии Северной Кореи и сочинили стих про мир во всем мире.

Цинь Шихуан, , 18:44 — REGNUM Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзян заявил во время очередной пресс-конференции 14 апреля:

Северная Корея Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Океан — это не мусорное ведро Японии, а Тихий океан не канализация Японии! Япония не должна заставлять мир расплачиваться за очистку радиоактивных сточных вод. Что касается отдельных японских чиновников, если они считают, что нормально пить такую воду, пусть сначала выпьют, а потом говорят».

Таким образом, внешнеполитическое ведомство жестко отреагировало на решение Японии слить зараженную радиацией воду с АЭС «Фукусима» в океан, а также на заявление министра финансов Японии Таро Асо, который заявил, что сливаемую воду можно пить. Китайские пользователи сети уже отпустили не один десяток тысяч язвительных комментариев по этому поводу, варьирующихся от иронично-философских до издевательски-радикальных.

Но народ и партия сходятся в одном — Японии следует подключить эту воду к своему водопроводу и устроить цикл безотходного производства. О чем и поведали китайские комментаторы под соответствующей публикацией телеканала CCTV в социальной сети Sina Weibo.

«Правильно, заставьте японского представителя попить сточных вод в прямом эфире», — заявила «Дюймовочка».

Министр финансов Японии Таро Асо TICAD7 Photographs

Ей возразил другой, более опытный пользователь: «Не надо, чтобы он пил, извращенцев нынче развелось много, не брезгующих пить нечистоты. Да и чего только ни сделаешь во имя достижения своих целей»

«Явно за ними стоят Соединенные Штаты! У чертей не хватило бы смелости», — отметил еще один комментатор. Кто-то предложил на Генассамблее ООН принять резолюцию о необходимости сброса зараженной воды во внутренние воды США, тем более что «все стандарты безопасности воды соблюдены», как утверждает японская сторона.

«Нет Японии на востоке, на западе нет США. Мир наступит во всем мире, примирив всех навсегда», — поделился своим тематическим стихотворением комментатор «Неглубокая медитация».

«Надо взглянуть на суть проблемы. Это грандиозный заговор. В США умерло 500 тыс. человек собственного населения, и им плевать. Поэтому ядерная война, война за источники воды, биохимическая война, что угодно, лишь бы китайцы не жили», — считает пользователь «Маленькое море 2007».

Союзники

Множество комментаторов сошлись во мнении, что если все сказанное японскими властями правда, и эту воду можно пить, то почему бы Японии не использовать её для орошения земли и прочих мирных целей? В противном случае кто-то держит весь мир за дураков.

«Северная Корея должна организовать артиллерийские стрельбы и начать международные военные учения, чтобы помешать сбросу воды», — предложил один из пользователей.