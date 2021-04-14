Москва, , 12:16 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, направленный на обеспечения взаимосвязи, преемственности и единого методического сопровождения программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

Предусматривается, что при осуществлении спортивной подготовки устанавливаются определенные этапы: спортивно-оздоровительный этап; этап начальной подготовки; учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации); этап совершенствования спортивного мастерства; этап высшего спортивного мастерства.

В федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» вносятся изменения, устанавливающие, что примерные дополнительные образовательные программы спортивной подготовки разрабатываются Минспортом России, по согласованию с Минпросвещения в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки — при их наличии.

Уточняется перечень видов дополнительных общеобразовательных программ, путем включения в него дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, которые реализуются для детей и для взрослых.

Также предусматривается закрепление структуры системы спортивной подготовки.

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