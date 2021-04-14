Москва, , 12:15 — REGNUM Формат шествия «Бессмертный полк» в России будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы слышали заявление организаторов «Бессмертного полка» о том, что они готовят акцию. Но все параметры проведения этой акции, конечно, будут зависеть — окончательные параметры — будут зависеть от рекомендаций и решений наших санитарных властей и от того, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка», — сказал Песков.

По его словам, примерные сроки определения формата «Бессмертного полка» зависят от организаторов акции.