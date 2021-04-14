Самара, , 12:29 — REGNUM Дом в Самаре, в котором рухнула часть стены, аварийным не признавался. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба администрации города.

Сообщается, что в жилом доме по ул. Садовой, 5, литера А, который был построен в 1917 году, было зарегистрировано 11 человек. В момент обрушения части стены была проведена эвакуация 12 человек, в том числе и из соседнего дома. К счастью обошлось без пострадавших и погибших.

«Одной из семей, состоящей из 5 человек, предоставлен пункт временного размещения на ул. Ленинской, 156. Остальные жители дома отказались от пункта временного размещения», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что в ближайшее время будет принято решение о предоставлении жилья из маневренного фонда и материальной помощи нуждающимся.

«Сегодня на комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято решение о дальнейшем алгоритме действий в части проведения обследования дома во избежание дальнейшего разрушения», — сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре следователи организовали доследственную проверку по факту обрушения стены жилого дома.

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