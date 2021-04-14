Москва, , 12:14 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об эксперименте по маркировке импортируемой в Россию алкогольной продукции, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

На территории Калининградской области проводится эксперимент продолжительностью два года с 1 июня 2021 года по 31 мая 2023 года по маркировке федеральными специальными марками ввозимой в РФ алкогольной продукции, помещенной под таможенную процедуру таможенного склада.

Положение о проведении эксперимента, в котором определяются участники эксперимента, условия их участия в эксперименте, порядок проведения эксперимента и представления отчета о результатах его проведения утверждается правительством РФ.

Таким образом предполагается проанализировать и оценить целесообразность маркировки на территории РФ алкогольной продукции, ввозимой в РФ и помещенной под таможенную процедуру таможенного склада, на постоянной основе.

Правительство РФ также интересуется влияние эксперимента на развитие транспортно-логистического комплекса Калининградской области.

Одновременно закон уточняет правила в части запрета на производство этилового спирта, алкогольной продукции, если объем производства не соответствует норме минимального использования производственной мощности.

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