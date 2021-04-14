Шебалинский район, Алтай, , 12:14 — REGNUM В Шебалинском районе Республики Алтай возбудили административные производства по нескольким статьям против местного жителя, устроившего ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла поздно вечером 13 апреля.

На 20 км дороги «Дъектиек-Верх-Черга» нетрезвый 29-летний водитель за рулём Toyota Corolla Fielder, сбил временный дорожный знак и съехал со строящегося моста. После чего, как отмечается, мужчина скрылся с места происшествия. Двое односельчан водителя с различными травмами были доставлены в больницу.

«В результате ДТП был поврежден арматурный каркас стойки опоры моста. Спустя несколько часов сотрудники ГИБДД установили местонахождение скрывшегося сельчанина и доставили его в отделение полиции», — отметили в ведомстве.

В отношении подозреваемого составлены протоколы за управлением машиной в состоянии опьянения и без прав, оставлением места ДТП, а также повреждение строящегося моста.