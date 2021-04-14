Элиста, , 12:14 — REGNUM Республике Калмыкия выделена очередная партия антиковидной вакцины в объёме шесть тысяч доз, сообщил глава региона Бату Хасиков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

В настоящее время участие в прививочной кампании приняли 22 305 жителей Калмыкии. Пункты вакцинации развёрнуты на базе 14 медицинских учреждений, начали работать три мобильных прививочных пункта в Элисте.

С начала апреля в Калмыкию поступило несколько партий антиковидного препарата для вакцинации 23 400 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 21 тысячи жителей Калмыкии привились от COVID-19