Санкт-Петербург, , 12:43 — REGNUM В Санкт-Петербурге 14 апреля состоялось повторное внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Метрострой», на котором акционеры избрали нового генерального директора предприятия. Им стал Иван Каргин, который с 3 февраля 2021 года являлся временным исполняющим обязанности гендиректора ОАО «Метрострой». Об этом 14 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОАО, занимающеготся строительством метрополитена.

В Петербурге назначен новый гендиректор ОАО «Метрострой» Пресс-служба ОАО «Метрострой».

«С 15 апреля он вступит в должность генерального директора, — сообщили в пресс-службе. — За время работы в ОАО «Метрострой» Иван Николаевич Каргин уже проделал немалую работу. В настоящее время формируется новый состав топ-менеджмента компании, проводится общесторонний аудит с целью дальнейшего привлечения в общество заемных средств и сокращения долговой нагрузки. Ведется активная юридическая работа по защите прав организации в суде».

Как подчеркивают в компании, особое внимание уделяется исполнению действующих госконтрактов «Метростроя» на строительство метро в Санкт-Петербурге. Сегодня это два участка: на Лахтинско-Правобережной линии, со станциями «Горный институт» и «Театральная», а также на Красносельско-Калининской линии, со станциями «Юго-Западная» и «Путиловская».

"Работы на всех строительных площадках не прекращаются. В настоящее время приоритетная задача ─ наращивать темп строительства. За день до собрания акционеров ОАО «Метрострой» проходчики горно-строительного управления завершили щитовую проходку участка перегонного тоннеля от станции «Театральная» к станции «Спасская», — заверили в «Метрострое».

До назначения на новую должность Каргин был заместителем председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, с 2013 года регулярно избирался в совет директоров ОАО «Метрострой», координировал вопросы петербургского метростроения. Избрание И.Н. Каргина на должность генерального директора ОАО «Метрострой» свидетельствует о том, что после долгого периода предприятие перешло под полный контроль Правительства Санкт-Петербурга.

Напомним, несколько десятилетий единственным и генеральным подрядчиком по строительству петербургского метро было ОАО «Метрострой». К 2020 году компания оказалась в тяжелом финансовом состоянии.

В ноябре 2020 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Петербурга Александр Беглов заявил: «К сожалению, сегодня «Метрострой» находится в предбанкротном состоянии. Он главный акционер, город имеет всего-навсего 25%, он практически не управляет активами, потому что большинство сегодня находится у частных лиц».

Акции «Метростроя», в частности, принадлежат семье Александровых, один из которых, Николай Александров, экс-гендиректор «Метростроя», проходит по уголовному делу о крупной растрате.

Напомним, с 2014 года в Северной столице ввели всего пять станций метро, а все анонсируемые открытия, как правило, переносятся на несколько лет вперед.

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