Киев, 14 апреля 2021, 12:15 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание Киевского городского окружного административного суда вместо расформированного Окружного административного суда Киева (ОАСК). Об этом сказано в законопроекте №5369, опубликованном на официальном сайте Верховной рады Украины.
Ранее Зеленский заявил, что расформирование ОАСК — это сигнал каждому суду, который «предал уважение к закону».
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