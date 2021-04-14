Москва, , 12:13 — REGNUM Оставшись без отдыха в Турции, в результате отмены всех чартерных рейсов, в связи с активным распространением коронавирусной инфекции, российским гражданамприходится экстренно рассматривать альтернативу этой стране, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.

«Туроператоры и турагенты предлагают российским туристам для отдыха Египет, ОАЭ, Кипр и Грецию. В данном случае необходимо отметить, что ситуация с коронавирусом в некоторых из этих стран также нестабильная.

Уже сегодня многие российские туристы отказываются от забронированных туров в Грецию, боясь повторения ситуации с отменой авиасообщения.

Кроме того, важно понимать, что данные страны могут быть альтернативой отдыху в Турции только в случае сохранения той стоимости, которую уже потратили туристы на путевки. В противном случае речь идет о переплате, что является недопустимым для множества российских путешественников.

Предлагая в качестве альтернативы Кипр или Грецию также важно помнить, что в этих странах официальная валюта — евро, в то время, как в Турции, Египте и ОАЭ идет больше привязка к доллару, если речь идет об обмене иностранной валюты на местную.

Это тоже важный фактор для многих туристов. Не у всех из них сегодня на руках есть евро, курс которого в последнее время довольно активно растет по отношению к рублю.

Грузия и Черногория для граждан РФ сегодня проблемные направления, так как отсутствует регулярное авиасообщение. А отдых в странах ближнего зарубежья — Армении, Казахстане или Узбекистане — это, прежде всего, дорогие авиабилеты, хотя последняя страна довольно притягательна с точки зрения бюджетного размещения, питания и экскурсионного обслуживания.

Рассматривая российские курорты, важно отметить, что уже до отмены авиасообщения с Турцией, в Крыму и в Краснодарском крае наблюдался повышенный спрос на отдых в апреле и мае. Аналогичная ситуация наблюдалась и на курортах Кавказа, где забронировано 95% номерного фонда.

В таком случае у российских туристов остается не так много вариантов, где провести отпуск. Конечно, остается довольно большое количество сдаваемых апартаментов и домов, но их качество и расположение не всегда подходит туристам.

Возможно, что российским туристам придется пересмотреть не только страну для отдыха, но и вид отдыха, отказавшись от пляжного туризма в пользу культурно-познавательного, экологического, спортивного и агротуризма в менее популярных на данный момент регионах России», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с закрытием авиасообщения с Турцией и Танзанией Ростуризм предлагает альтернативные массовые пляжные зарубежные направления.

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