Москва, , 12:13 — REGNUM В Кремле не стали комментировать слова сенатора Константина Косачёва о том, что решение об ограничении авиасообщения с Турцией является проявлением патриотизма. Соответствующее заявление журналистам сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это личная точка зрения Косачева, Косачев имеет право на нее. Я бы не стал никак это комментировать», — сказал Песков.

Он задал встречный вопрос о том, насколько отдых связан с патриотизмом и насколько санитарно-эпидемиологическая обстановка в Турции связана с ним же.