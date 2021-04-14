Сеул, , 12:17 — REGNUM Объём кредитования домохозяйств в Южной Корее продолжает расти. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в марте 2021 года объём кредитования физлиц вырос на 6,5 трлн вон (~$5,8 млрд) по сравнению с февралем. Остаток непогашенных кредитов в стране составил 1 квдрлн и 9,5 трлн вон (~$906 трлн).

Специалисты ЦБ отмечают, что на увеличение объёмов кредитования повлиял рост объёмов ипотечных кредитов (+5,7 трлн вон, ~$5,1 млрд).

Известно, что в январе текущего года среднее количество операций купли-продажи жилой недвижимости в стране составило 62 тыс., а в феврале — 52 тыс.

Объём других видов займов вырос на $700 млн, а объём банковского корпоративного кредитования вырос на 4,6 трлн вон (~$4,1 млрд).