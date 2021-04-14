Москва, 14 апреля, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Непременным условием встречипрезидентов России и США должно статьспокойное завершение строительства «Северного потока — 2»: по действиям американцев на этом направлении можно будет судить об их реальной заинтересованности в стабильных отношениях с нашей страной, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 14 апреля.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил провести двустороннюю встречу в третьей стране. Предполагается, что встреча может состояться летом 2021 года в Хельсинки или Вене.

«

Уверен, что ни на Смоленской площади, ни, что особенно важно, в Кремле не ждут от предложенной американцами встречи президентов каких-то реальных результатов в плане «выстраивания стабильных и предсказуемых отношений» между США и Россией. Тактические политические, или «прагматические», задачи Вашингтона в отношении нашей страны могут меняться, причём даже в менее агрессивную сторону, но его стратегическая цель всегда будет оставаться неизменной:

Россия в её нынешнем виде — не

только

в смысле политического режима, но

и

в смысле территории —

должна перестать существовать. В этом и состоят на деле те самые «интересы США», о которых говорится в сообщении Белого дома.

Соответственно, и «диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями» будет идти под аккомпанемент лязганья подтягиваемой к границам России натовской военной техники и требований к нам убирать наши войска оттуда, где Вашингтону не хочется их видеть. Будет также продолжено экономическое давление и политическая дестабилизация нашей страны.

Никто не собирается пытаться поколебать «приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности» Украины, это было бы пустым делом, но и допускать Вашингтон до решения судьбы русских в Донбассе и тем более в Крыму, уверен, тоже никто в Москве не додумается.

Выступив с предложением о встрече, нынешнее руководство США расписалось в том, что тот план, под который Джо Байден квалифицировал президента России в качестве убийцы, Вашингтон был вынужден отсрочить. Американцев серьёзно беспокоит Китай и возрастающая китайско-российская координация действий на международной арене. Попытка помешать дальнейшему российско-китайскому сближению станет ключевой темой встречи Байден — Путин, если она состоится.