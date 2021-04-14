Москва, 14 апреля, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский прогнозирует раскол на съезде КПРФ и скорую замену Геннадия Зюганова на Юрия Афонина, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Kremlin.ru Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов

«У них скоро съезд, будет избран новый руководитель, наверное, Афонин, хотя Геннадий Андреевича будут рекомендовать. Я с ним поговорил, он возьмет самоотвод, и будет новая программа построения социализма на острове Сахалин. Там за 20 лет они его построят. Утром будет «Боже, царя храни!» исполняться песня, в обед — «Широка страна моя родная», вечером — «Интернационал». На обед — рыба, утром — физкультура в океане», — заявил Жириновский.

«Мы счастливы должны быть, что, наконец, сбудется мечта, и на Сахалине в 2041 году, через 20 лет такое общество будет построено», — подчеркнул парламентарий.

Он предложил организовать охрану на съезде КПРФ.

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