Саратов, , 12:58 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 14 апреля от коронавирусной инфекции иммунизацию прошли 132 695 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За сутки в вакцинации приняли участие 3945 жителей. Оба компонента препарата получили 90 053 саратовцев. За минувший день завершили вакцинацию 1227 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, для работающего пожилого населения и жителей с хроническими заболеваниями в Саратовской области до 26 апреля продлили режим самоизоляции.

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