Симферополь, 14 апреля, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Республике Крым не имеет тенденции к снижению. Об этом заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская в ходе брифинга 14 апреля.

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«В течение двух последних недель мы отмечаем рост заболеваемости. При этом заболеваемость сезонными острыми респираторными вирусными инфекциями в республике характерна для середины апреля», — сообщила руководитель Роспотребнадзора.

За две последние недели количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом удвоилось. Также в регионе фиксируется рост заболеваемости внебольничными пневмониями, рост фиксируется в Симферополе, Алуште, Армянске, Раздольненском районе, в этих же регионах зафиксирован рост случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о закрытии авиасообщения с Турцией с 15 апреля до 1 июня в связи с коронавирусом. В связи с этим ряд экспертов прогнозируют высокий спрос на путёвки в Крым.