Санкт-Петербург, , 12:10 — REGNUM В Ленинградской области с начала массовой вакцинации от коронавируса привились более 102,5 тыс. жителей. Полностью привиты 60 674 человека или 59% от всех вакцинированных. Об этом 14 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

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Всего в медицинские организации комздрава Ленобласти поставлено 133 242 комплекта вакцины: 131 622 комплектов «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») и 1620 комплектов препарата «ЭпиВакКорона».

Привито всего в регионе, с учётом поставок вакцины в город атомщиков Сосновый Бор, 102 516 человек, в том числе привито: 3 926 медработника, 3 236 работников образования, 1610 работников соцзащиты и 3052 сотрудника силовых структур.

«Полностью привиты 60 674 человека (59% от всех привитых), — пояснили в комитете. — В предыдущие сутки привито 3699 человек, в том числе 541 человек закончили вакцинацию».

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