Москва, , 12:09 — REGNUM В рамках реализации проекта «Индустриальные кварталы» в Москве в 2021 году планируется провести 35 аукционов для определения инвесторов, которые будут реорганизовывать бывшие промышленные территории города. Об этом 14 апреля сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Все 35 проектов, по которыми проводятся аукционы должны создать в столице 146 тыс. новых рабочих мест и 1,9 трлн рублей в виде инвестиций. Бюджетный эффект составит до 200 млрд рублей в год, рассказал Ефимов, общая площадь земельных участков под аукционы — 456 гектаров, градостроительный потенциал — 7,5 млн квадратных метров.

«Здесь будет построено 3,7 млн квадратных метров производственных площадей 3,7 млн квадратных метров общественно-деловых объектов и социальных учреждений, а также 0,1 млн квадратных метров жилья», — уточнил вице-мэр.

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