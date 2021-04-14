Москва, , 12:07 — REGNUM Американского посла Джона Салливана пригласили к помощнику президента России Юрию Ушакову. Об этом сообщил 14 апреля источник в российском МИД.

Приглашению посла предшествовала телефонная беседа президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Американский лидер заявил в том числе о намерениях улучшить отношения с Россией.

В ходе беседы Салливану сообщили, что если на фоне слов Байдена США предпримут новые недружественные шаги в виде санкций, «российская сторона отреагирует самым решительным образом», сказал собеседник РИА Новости.

Позже информацю о беседе с послом подтвердили в МИД России. Посол США 14 апреля был приглашен к помощнику президента Ушакову, сообщили в ведомстве ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Путин и Байден провели второй телефонный разговор с момент инаугурации американского лидера. Позднее в Белом доме заявили, что позиция США в отношении российских санкций не меняется.

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