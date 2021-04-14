Ньон, Швейцария, , 12:06 — REGNUM Финал Лиги чемпионов УЕФА пройдет в Турции, несмотря на ухудшение ситуации с распространением коронавируса. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаиций (УЕФА).

«Финал Лиги чемпионов УЕФА 2021 года состоится 29 мая 2021 года на Олимпийском стадионе Стамбула», — сообщили в УЕФА. В апреле в Турции отмечается рекордный рост заболеваемости COVID-19.

Отметим, 13 апреля в Турции выявили 59 187 новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным значением с начала пандемии. Власти страны ввели дополнительные ограничительные меры.