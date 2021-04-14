Москва, , 12:05 — REGNUM Предложение президента США Джо Байдена относительно встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на нейтральной территории будет изучаться. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока рано говорить о встрече в плане конкретики. Это новое предложение, и оно будет изучаться. Лидеры условились, что тема такой встречи будет обсуждаться далее уже по дипломатическим каналам», — сказал Песков.

Он назвал важными двусторонние отношения РФ и США «в аспектах, которые представляют взаимный интерес».