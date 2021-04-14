Ростов-на-Дону, , 12:02 — REGNUM В Ростове-на-Дону городской общественный транспорт переведут на летнее расписание, согласно которому количество подвижного состава сократится на 62 единицы. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Летний режим работы начнёт действовать с 15 апреля. Власти пообещали, что на качестве обслуживания пассажиров это не отразится. Отслеживать транспорт горожанам рекомендуют через специальное мобильное приложение.

В настоящее время парк пассажирского транспорта в Ростове-на-Дону насчитывает 1 076 единиц подвижного состава.