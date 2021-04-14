Улан-Удэ, , 12:02 — REGNUM Министерство строительства Бурятии попросило внести изменения в Жилищный кодекс России. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, график капитального ремонта домов по программе распределён неравномерно, а размер финансирования не соответствует объёму работ.

«К примеру, в период 2023—2024 мы должны выполнить капитальный ремонт более, чем на 4 млрд рублей, а в период 2035—2037 на 161 млн рублей. Таким образом, возникает вопрос обеспечения финансовой устойчивости регионального оператора», — отметил руководитель ведомства Николай Рузавин.

Между тем, программа по капремонту домов в регионе на 2014−2043 годы формировалась с 2013 года. С этого времени график проведения работ нельзя менять без согласия собственников помещения.

Изменения же предложенные региональным минстроем позволят муниципалитетам «пересмотреть программу по капитальному ремонту и перераспределить сроки производства работ в соответствии с реальным состоянием общего имущества дома».

Как отмечается, всего в программу по капремонту в республике включено более 4 тыс. многоквартирных домов.