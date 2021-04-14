Екатеринбург, , 12:10 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 125 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, сутками ранее, 13 апреля 2021 года, было выявлено 130 носителей вируса SARS-CoV-2. Всего зарегистрировано 84 338 случая заражения.

Диагноз подтвердили жителям Екатеринбурга (41 человек), Артемовского, Асбеста, Артинского, Ачитского, Белоярского городских округов, Березовского, Богдановича, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Каменска-Уральского, Кировграда, Среднеуральска, Красноуфимского района, Нижнесергиинского муниципального района, Новой Ляли, Режа, Североуральска, Серова, Сысертского, Тугулымского и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе зафиксировали случаи заражения британским и южноафриканским штаммами коронавируса.

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