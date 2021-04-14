Киев, , 12:04 — REGNUM Временная поверенная в делах США Кристина Квин встретилась с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым. Об этом сообщила 14 апреля пресс-служба СБУ.

Квин заявила, что США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины, а Баканов, в свою очередь, назвал соседство Украины и России «стабильным фактором риска, которого не имеют другие европейские страны».

Стороны обсудили недавние решения властей Украины о введении санкций в отношении бывших чиновников и правоохранителей, а также перспективы реформирования СБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Украины заявили о важности поддержки диалога между Россией и США, поскольку отсутствие такого диалога негативно бы отразилось и на самой Украине.

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