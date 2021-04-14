Ереван, , 12:02 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян случайно назвал российского лидера Владимира Путина президентом Франции. Ошибку он допустил в ходе выступления в парламенте 14 апреля.

Рассказывая об истории эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, председатель армянского правительства перечислял имена лидеров государств: «В соответствии с заявлением, сделанным 1 октября президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Франции Владимиром Путиным». Свою оговорку премьер-министр не заметил и продолжил выступление.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в Москве состоялись переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным. Пашинян заявил, что он «очень доволен» встречей. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили ряд вопросов, среди которых ситуация в Нагорном Карабахе и возможные поставки российских вакцин от коронавируса в Армению, а также и строительство в Армении новой атомной электростанции.