Москва, , 12:00 — REGNUM Возглавить компанию, в которой работают, готов практически каждый четвертый житель России (24%). Нет мечты занять пост руководителя 62% работающих граждан, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Чаще встать во главе компании хотят мужчины, чем женщины — 28% против 17%. Самые амбициозные работники живут в Уфе (28%), в Воронеже, Самаре (по 27%) и Казани (26%). Реже желание встать во главе компании у жителей Перми (19%), Нижнего Новгорода и Омска (по 20%).

Больше всего желание быть директором компании, в которой трудятся, у программистов (35%), менеджеров по закупкам (31%), кладовщиков (28%) и охранников (27%). Меньше — у секретарей (6%), бухгалтеров (11%) и врачей (13%).

Опрос проведен 15 февраля — 12 апреля 2021 года среди3000 граждан РФ старше 18 лет 534 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, более трети жителей России (35%) хотят сменить род деятельности.

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