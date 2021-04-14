Берлин, , 12:01 — REGNUM Немецкая компания Elektron Motors представила концепт 2300-сильного гиперкара Quasar. Об этом сообщается в пресс-релизе автопроизводителя.

В движение гиперкар будут приводить четыре электромотора, распределённых по одному на каждое колесо. Автопроизводитель установил в авто систему электронного управления крутящим моментом Elektron Smart Torque Vectoring System (ESTV), предназначенную для езды на гоночной трассе. Общий вес силового агрегата составит 1500 кг.

Quasar будет разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 1,65 секунды и набирать максимальную скорость 450 км/ч.

Напомним, в 2020 году компания Elektron представила суперкар Elektron One с электрическим силовым агрегатом производительностью 1341 л. с. (1000 киловатт), однако в производство это авто так и не поступило.

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